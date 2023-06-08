ООН проигнорировала предупреждения об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС

«В связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС 21 октября 2022 года постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, в котором выражалась серьезная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими вооруженными силами и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций. Письмо содержало призыв к руководству ООН предпринять меры, чтобы прекратить эти чудовищные провокации киевского режима. К сожалению, должной реакции на это обращение не последовало», — сказал он на конференции по разоружению.
Киев пытается обелить себя и представить жертвой, перекладывая ответственность за разрушение Каховской ГЭС на российскую сторону, отметил дипломат. По его словам, косвенным подтверждением причастности Украины к случившемуся стала поспешность, с которой власти страны обвинили во всем Москву, а также заявления в том же ключе западных союзников.
Российский дипломат добавил, что разрушение Каховской ГЭС нанесло колоссальный ущерб Херсонской области, обернулось гуманитарной катастрофой для нескольких десятков тысяч граждан России, поставило под угрозу водоснабжение Крыма и грозит последствиями для сельского хозяйства и экологии региона.
В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
В тот же день власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил накануне глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов области идет под обстрелами ВСУ.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.