Нью-Йорк превратился в Марс из-за смога от пожаров. Фотогалерея Мегаполис накрыл густой дым от бушующих в Канаде лесных пожаров
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
15:05 (мск), источник: © РИА Новости

ООН проигнорировала предупреждения об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС

ЖЕНЕВА, 8 июн — РИА Новости. Россия предупреждала ООН об опасности ударов ВСУ по Каховской ГЭС, но сигналы Москвы проигнорировали, сообщил зампред при отделении Всемирной организации в Женеве Андрей Белоусов.

Спецоперация на Украине
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«В связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС 21 октября 2022 года постпредство России в Нью-Йорке распространило письмо, в котором выражалась серьезная озабоченность по поводу обстрелов электростанции украинскими вооруженными силами и в связи с возможными катастрофическими последствиями подобных варварских акций. Письмо содержало призыв к руководству ООН предпринять меры, чтобы прекратить эти чудовищные провокации киевского режима. К сожалению, должной реакции на это обращение не последовало», — сказал он на конференции по разоружению.

Киев пытается обелить себя и представить жертвой, перекладывая ответственность за разрушение Каховской ГЭС на российскую сторону, отметил дипломат. По его словам, косвенным подтверждением причастности Украины к случившемуся стала поспешность, с которой власти страны обвинили во всем Москву, а также заявления в том же ключе западных союзников.

Это наводит на мысль, что пропагандистское сопровождение диверсии готовилось заранее. А сам террористический акт был совершен при молчаливом согласии западных кураторов киевского режима.

Андрей Белоусов
зампред при отделении ООН в Женеве

Российский дипломат добавил, что разрушение Каховской ГЭС нанесло колоссальный ущерб Херсонской области, обернулось гуманитарной катастрофой для нескольких десятков тысяч граждан России, поставило под угрозу водоснабжение Крыма и грозит последствиями для сельского хозяйства и экологии региона.

В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха». Вскоре начался нерегулируемый сброс воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В тот же день власти Херсонской области объявили плановую эвакуацию мирных жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов. Как сообщил накануне глава правительства региона Андрей Алексеенко, вывоз населения из подтопленных районов области идет под обстрелами ВСУ.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Следите за развитием темыРазрушение Каховской ГЭС
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден прокомментировал ситуацию вокруг Каховской ГЭС
Экс-разведчик заявил, что у США есть инопланетные космические корабли
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООН