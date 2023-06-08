Медведев: экс-генсек НАТО впал в «доктринерское слабоумие»

«Ну, а население этих стран спросили? Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам политика, Расмуссен, который «и раньше не был шибко умным человеком», впал в «доктринерское слабоумие».
7 июня газета The Guardian процитировала Расмуссена, который допустил, что Польша и страны Прибалтики могут разместить свои войска на Украине. Такой сценарий, по мнению бывшего генсека НАТО, может произойти, если Киев не получит от альянса «ясного пути продвижения Украины вперед» на саммите НАТО в Вильнюсе.
Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не ожидает ввода иностранных войск на территорию страны до завершения конфликта. Он подчеркнул, что украинские власти об этом и не просят.
7 июня действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока что преждевременно говорить о возможном решении о членстве Украины в НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе 11—12 июля. По его словам, сейчас страны блока сосредоточены на помощи Украине.
На фоне присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре Столтенберг отметил, что Киеву следует сосредоточиться на сохранении своей независимости, а не на членстве в НАТО.
В апреле этого года он сообщил о достижении членами НАТО консенсуса, что Украина должна стать членом альянса. В ответ глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать страны — участницы альянса, а не Столтенберг. 15 мая газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что члены альянсы приняли решение не делать этого на саммите в Вильнюсе.
В Кремле заявили, что слова Столтенберга лишь подтверждают правильность решения о проведении спецоперации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что исключение возможности вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей спецоперации РФ.