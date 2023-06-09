WP: Саудовский кронпринц осенью угрожал США тяжкими экономическими последствиями

В них отмечается, что кронпринц выступил с такого рода угрозами в частной беседе после заявления американского лидера на фоне высоких цен на энергоносители. Мухаммед бен Сальман после слов Байдена обещал коренным образом изменить американо-саудовские отношения и заставить Соединенные Штаты пойти на значительные экономические издержки, если они примут меры в ответ на сокращение королевством добычи нефти. Наследный принц заявил, что он «больше не будет иметь дела с администрацией США», пригрозив «Вашингтону крупными экономическими последствиями» в таком случае, цитирует газета секретные документы.
Издание напомнило, что сейчас, восемь месяцев спустя, Байден так и не принял никаких мер против Эр-Рияда, а Мухаммед бен Сальман продолжает встречаться с представителями американской администрации высокого ранга. Так, 7 июня в Джидде он провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил изданию, что в администрации «не знают о подобных угрозах со стороны Саудовской Аравии». «Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с Саудовской Аравией, важным партнером в регионе, ради продвижения общих интересов и общего стремления к созданию более безопасного, стабильного и процветающего региона, взаимосвязанного со всем миром», — добавил чиновник.
Администрация Байдена обещала пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после того, как осенью 2022 года страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Как заявляли тогда американские власти, решение ОПЕК+ продемонстрировало, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. В 2019 году Байден, являвшийся на тот момент кандидатом в президенты США, пообещал сделать королевство изгоем на международной арене.