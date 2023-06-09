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11:57 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле прокомментировали атаку беспилотника на жилой дом в Воронеже

В Кремле в курсе об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Воронеже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его комментарий приводит РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что детали происшествия сейчас уточняются. Кремль считает инцидент с беспилотником в Воронеже атакой Киева на гражданскую инфраструктуру России, отметил Песков.

«Там попал уже сбитый беспилотник. Работают специальные службы», — разъяснил пресс-секретарь главы государства.

О том, что в жилой дом в Воронеже врезался беспилотник со взрывчаткой, стало известно утром 9 июня. В результате случившегося пострадали три человека — их посекло осколками.

По информации Telegram-канала Shot, как минимум десять квартир получили повреждения из-за взрыва, на одном из этажей была разрушена несущая стена.

Издание Baza в Telegram-канале допустило, что целью беспилотника мог быть воронежский аэродром Балтимор, но летательный аппарат сбился с курса.

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