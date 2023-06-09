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13:18 (мск), источник: РБК

Герасимов назвал целью сотрудничества России и Китая стабилизацию в мире

Глава Генштаба России Валерий Герасимов провел переговоры с главой Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэнли, сообщает российское Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Координация усилий России и Китая на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире», — отметил Герасимов. В качестве примера он привел совместные военные учения на двусторонней основе и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Герасимов добавил, что проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС России и Китая должно оставаться важным направлением дальнейшей деятельности.

Он также поздравил Лю Чжэнли с назначением на должность и пригласил посетить Россию в удобное для него время.

В середине апреля Россию посетил министр обороны Китая Ли Шанфу. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что Москву и Пекин связывают крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны и не направлены против третьих стран.

По его словам, российско-китайские отношения уже вступили «в новую эпоху».

До этого Москву посетил лидер Китая Си Цзиньпин. Его визит продолжался три дня. Путин и Си провели встречу за закрытыми дверями, которая длилась четыре с половиной часа, а также трехчасовые переговоры. Лидеры двух стран подчеркивали уникальный характер как их личных отношений, так и отношений между странами.

Они подписали два совместных документа — план развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года и заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

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