Путин: украинское наступление началось

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сказал президент на пресс-конференции. Как сообщил Владимир Путин, интенсивные бои продолжаются пять дней.
По его словам, потери Украины «значительно превышают классические показатели» при контрнаступлении — «три к одному».
Как отметил Владимир Путин, у России пока не хватает современных вооружений. Однако он заявил, что оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, и все поставленные в этой области задачи будут выполнены. По мнению президента, неудачи контрнаступления Украины в том числе связаны с эффективностью современных российских вооружений.
Президент сказал, что наступательный потенциал украинских войск сохраняется. «Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий при выстраивании наших действий в ближайшее время», — заявил Владимир Путин.