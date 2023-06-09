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17:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: украинское наступление началось

Президент Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось. Как сообщил президент, 7 и 8 июня велись активные бои, однако украинские военные не имели успеха ни на одном участке.

Спецоперация на Украине
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«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сказал президент на пресс-конференции. Как сообщил Владимир Путин, интенсивные бои продолжаются пять дней.

По его словам, потери Украины «значительно превышают классические показатели» при контрнаступлении — «три к одному».

Как отметил Владимир Путин, у России пока не хватает современных вооружений. Однако он заявил, что оборонно-промышленный комплекс развивается быстро, и все поставленные в этой области задачи будут выполнены. По мнению президента, неудачи контрнаступления Украины в том числе связаны с эффективностью современных российских вооружений.

Президент сказал, что наступательный потенциал украинских войск сохраняется. «Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий при выстраивании наших действий в ближайшее время», — заявил Владимир Путин.

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