Московская «Единая Россия» выдвинула Сергея Собянина кандидатом в мэры

Перед голосованием состоялась встреча Собянина с партийным активом, в которой принял участие секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он отметил, что под руководством действующего мэра Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, а также одной из первых подключилась к помощи новым территориям РФ.
Он напомнил, что Сергей Собянин является членом ЕР с 2003 года, а с 2011 года входит в состав Бюро высшего совета партии. Сергей Собянин трижды возглавлял партийные списки на выборах в Госдуму и трижды ЕР одерживала победу, добавил Турчак. На встрече с партактивом Собянин поблагодарил партию за многолетнюю поддержку.
В ходе конференции московского отделения ЕР делегаты предложили две кандидатуры для выдвижения на пост мэра Москвы: конкуренцию Сергею Собянину составил лидер московских единороссов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Результаты голосования озвучил депутат Мосгордумы Александр Семенников. В голосовании приписали участие 275 делегатов съезда, все они приняли участие в голосовании и единогласно поддержали Сергея Собянина.
Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года на пленарном заседании в минувшую среду, 7 июня. Теперь в течение месяца партии должны провести официальные процедуры по выдвижению своих кандидатов, которые, впрочем, уже известны. КПРФ намерена выдвинуть внука лидера партии — депутата Мосгордумы Леонида Зюганова, их партийная конференция пройдет 23 июня. Кандидатом «Справедливой России — За правду» станет лидер ее московского отделения и депутат Госдумы Дмитрий Гусев (партийная конференция намечена на 20 июня). От ЛДПР участие в выборах мэра Москвы намерен принять зампред Госдумы Борис Чернышов, либерал-демократы официально выдвинут его 21 июня. «Новые люди» заявили о выдвижении на пост мэра Москвы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, их конференция пройдет 18 июня. От непарламентской оппозиции о намерении принять участие в выборах мэра Москвы пока заявило только «Яблоко»: на конференции 16 июня партийцы планируют выдвинуть депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, сообщил «Ъ» лидер фракции «Яблоко» в столичном парламенте Максим Круглов.
Отметим, что ранее источник «Ъ», знакомый с ситуаций в Москве, не исключал, что участие в выборах мэра столицы смогут принять только кандидаты от пяти парламентских партий, остальным, по его словам, будет сложно пройти муниципальный фильтр. Для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы всем выдвиженцам необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов, при этом абсолютное большинство мест в районных советах столицы занимают представители «Единой России» и лояльного власти объединения «Мой район».
В четверг, 8 июня, Мосгоризбирком принял решение, что выборы мэра пройдут в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.