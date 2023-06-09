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19:53 (мск), источник: Ведомости

Путин связал трагедию на Украине с событиями прошлых лет

Сегодняшняя трагедия на Украине происходит по причине событий прошлых лет, ответственность за это лежит полностью на Киеве, заявил президент России Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Хочу отметить, эта трагедия происходит благодаря тем событиям, которые происходили в предыдущие годы, и ответственность за них целиком и полностью лежит на киевском режиме, первичным источником власти которого является госпереворот», — приводит слова президента «РИА Новости».

В декабре 2022 г. Путин заявил, что шаги, связанные со спецоперацией, являются вынужденной и необходимой мерой. Тогда же глава государства отметил, что российские военнослужащие действуют достойно и добиваются того, что нужно стране. Также в начале декабря прошлого года Путин говорил, что Россия должна была начать спецоперацию на Украине раньше, надежду давала возможность договориться в рамках второго минского соглашения.

Российский президент не раз говорил, что конфликт на Украине был спровоцирован не Россией, а теми, кто пришел к власти в Киеве после государственного переворота в 2014 г. Об этом он также говорил на встрече с матерями военнослужащих — участников спецоперации прошлой осенью.

В январе этого года Путин подчеркивал, что Россия поддерживает участников специальной военной операции на Украине и понимает их роль и миссию. Еще прошлой зимой глава государства заявлял, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.

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