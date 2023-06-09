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21:12 (мск), источник: ТАСС

Байден не стал комментировать предъявление обвинений Трампу

Речь идет о деле о ненадлежащем хранении секретных документов.

Источник: AFP 2022

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден в пятницу отказался от комментариев относительно предъявления обвинений предыдущему президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.

«У меня нет комментариев», — приводит пресс-пул Белого дома ответ Байдена на вопрос на данную тему.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон ранее в этот же день заверила, что Министерство юстиции США не уведомляло заранее Байдена о намерении предъявить обвинения Трампу.

Экс-президент сообщил в четверг в своей социальной сети Truth Social, что власти США выдвинули против него обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Трамп заявил о своей невиновности и подверг критике Байдена.

Как ранее сообщила со ссылкой на источники газета Politico, сотрудники федеральной прокуратуры уведомили Трампа о том, что в его отношении ведется уголовное расследование. Специальный прокурор Джек Смит в настоящее время проводит расследование по факту ненадлежащего обращения с секретными документами.

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