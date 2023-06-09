21:12 (мск), источник: ТАСС
Байден не стал комментировать предъявление обвинений Трампу
Речь идет о деле о ненадлежащем хранении секретных документов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден в пятницу отказался от комментариев относительно предъявления обвинений предыдущему президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.
«У меня нет комментариев», — приводит пресс-пул Белого дома ответ Байдена на вопрос на данную тему.
Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон ранее в этот же день заверила, что Министерство юстиции США не уведомляло заранее Байдена о намерении предъявить обвинения Трампу.
Экс-президент сообщил в четверг в своей социальной сети Truth Social, что власти США выдвинули против него обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Трамп заявил о своей невиновности и подверг критике Байдена.
Как ранее сообщила со ссылкой на источники газета Politico, сотрудники федеральной прокуратуры уведомили Трампа о том, что в его отношении ведется уголовное расследование. Специальный прокурор Джек Смит в настоящее время проводит расследование по факту ненадлежащего обращения с секретными документами.