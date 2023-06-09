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9 июня, источник: © РИА Новости

ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожской области, считает Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Украинские войска готовятся к новым попыткам наступления в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Боевики ВСУ готовятся к новым попыткам контрнаступления в Запорожской области. Враг увеличивает число подразделений и групп, которые будут задействованы в попытках прорваться вглубь нашей обороны. Атаки врага будут идти по нарастающей», — сказал Рогов.

По его словам, киевские власти пытаются любой ценой выполнить задачу по контрнаступлению, поставленную кураторами из США и Британии.

«Атаки будут продолжаться, пока не будет критически невосполнимых потерь для режима Зеленского и слишком дорогими для Запада», — сказал Рогов.

В пятницу в Минобороны РФ сообщали, что войска Украины в течение суток продолжили попытки наступления на южндонецком и запорожском направлениях, четыре атаки противника были отражены.

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