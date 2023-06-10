От метро до озера: названы удивительные рекорды России Ко дню России — интересные (рукотворные и нет) чудеса нашей страны
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Главные новости недели
00:36 (мск), источник: Life.ru

Медведчука на Украине лишили звания академика

Украинский оппозиционер, бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук лишён звания академика — такое решение приняла Национальная академия правовых наук Украины. Об этом информирует местное издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«На общем собрании Национальной академии правовых наук в Киеве приняли решение о лишении статуса действительного члена (академика) бывшего пророссийского народного депутата Украины Виктора Медведчука», — сообщает СМИ, добавляя, что, по данным источников, решение было принято единогласно.

Также поднимался вопрос о лишении звания академика Дмитрия Табачника, министра образования и науки при президенте Викторе Януковиче. Из состава академиков его исключили давно, но без официального заявления.

Напомним, в апреле 2022 года Виктор Медведчук был задержан и обвинён в госизмене. В сентябре того же года в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ Медведчука освободили из украинского плена. Также СБУ сообщила об аресте активов жены Медведчука на сумму более 153 миллионов долларов, она сама была объявлена в розыск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В столице проходят уникальные исторические реконструкции фестиваля "Времен
Конец Шайбы: Как в Белгородской области покарали российского предателя
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта