Медведчука на Украине лишили звания академика

«На общем собрании Национальной академии правовых наук в Киеве приняли решение о лишении статуса действительного члена (академика) бывшего пророссийского народного депутата Украины Виктора Медведчука», — сообщает СМИ, добавляя, что, по данным источников, решение было принято единогласно.
Также поднимался вопрос о лишении звания академика Дмитрия Табачника, министра образования и науки при президенте Викторе Януковиче. Из состава академиков его исключили давно, но без официального заявления.
Напомним, в апреле 2022 года Виктор Медведчук был задержан и обвинён в госизмене. В сентябре того же года в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ Медведчука освободили из украинского плена. Также СБУ сообщила об аресте активов жены Медведчука на сумму более 153 миллионов долларов, она сама была объявлена в розыск.