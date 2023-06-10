Шольц заявил о желании поговорить по телефону с Путиным

Шольц отметил, что разговаривал с Путиным и до начала конфликта на Украине в феврале прошлого года и уже в ходе него. «И, хотя я давно этого не делал, я намерен сделать это снова в ближайшее время», — подчеркнул глава правительства ФРГ. В то же время он утверждал, что условием «справедливого мира» на Украине является вывод Россией своих войск. «Вот что нужно понимать», — констатировал Шольц.
В ходе речи канцлера Германии время от времени среди присутствовавших раздавались призывы к «переговорам». На это Шольц ответил, что «переговоры — это нормально». «Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры», — пояснил он.
До этого Шольц изложил принципы своей политики с момента начала конфликта на Украине: необходимо предотвратить обострение ситуации. «Это было и остается верным, что мы действуем согласованно во всем. Что мы обдумываем каждый свой шаг и что мы не предпринимаем никаких действий в одиночку. Мы были привержены этому принципу с самого начала», — резюмировал канцлер Германии, в очередной раз добавив, что границы в Европе не должны быть изменены посредством применения силы.
Ранее и сам канцлер, и представители его пресс-службы подчеркивали, что двусторонние контакты с Москвой нужны, в Берлине хотят их продолжать. Одновременно с этим в ФРГ указывали на «серьезные различия во мнениях» по Украине, которые проявляются в ходе таких бесед.
В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.