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15:10 (мск), источник: Ведомости

В Минобороны рассказали об увеличении числа новых контрактников в июне

На военную службу по контракту за 10 дней июня было принято более 13 500 человек, что в 2,1 раза больше, чем за столько же дней мая, заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков на совещании по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту.

Источник: РИА "Новости"

По данным Панкова, которые приводит оборонное ведомство, этот показатель также в 3,1 раза превышает количество принятых на контракт в апреле. План набора хорошо выполняют в Москве, Севастополе, Чечне, Тыве и других регионах.

«Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более 40», — сказал Панков.

Участники совещания также рассмотрели вопросы нормативно-правового регулирования статуса добровольческих формирований, говорится в сообщении.

В середине января министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что все намеченные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализованы до 2026 г. Министр призвал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на новых территориях и др. Шойгу также поручил проработать вопросы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны и специалистов в учебных центрах ВС.

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