Как создавались самые известные работы «Союзмультфильма» 10 июня 1936 года в Москве была основана крупнейшая советская киностудия анимационных фильмов — «Союзмультфильм»
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
8Последствия атаки беспилотников в Москве
Главное
Разрушение Каховской ГЭС
18:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Канады объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции в Киеве заявил, что федеральное правительство попытается конфисковать зарегистрированный в России грузовой самолет Ан-124. Также он объявил о новых персональных санкциях и финансовой поддержке Украины.

Источник: Reuters

Воздушное судно остается в Канаде после приземления в аэропорту Торонто имени Пирсона в феврале 2022 года. Джастин Трюдо заявил, что Канада попытается передать самолет Украине. Выдержку из выступления господина Трюдо приводит канадское CTV News.

Транспортный самолет российской авиакомпании «Волга-Днепр» был зафрахтован правительством Канады. Он прилетел в Торонто 27 февраля с грузом ковид-тестов из Китая еще до авиаограничений. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже он вернулся в Россию.

На пресс-конференции Джастин Трюдо объявил о дополнительных санкциях в отношении 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку российской военной операции. Кто именно подвергся новым санкциям, не уточняется.

Помимо этого, Трюдо заявил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов-истребителей, и объявил о выделении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн). Предыдущий раз канадский премьер посещал Киев в мае 2022 года.

Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом 10 июня. Он приехал в сопровождении своего заместителя главы канадского Минфина Христи Фриланд.

Мария Федотова

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти сделали заявление о новой волне мобилизации
Пригожин сделал заявление о выдвижении на выборы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции