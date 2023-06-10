Премьер Канады объявил о конфискации российского Ан-124 для передачи Украине

Воздушное судно остается в Канаде после приземления в аэропорту Торонто имени Пирсона в феврале 2022 года. Джастин Трюдо заявил, что Канада попытается передать самолет Украине. Выдержку из выступления господина Трюдо приводит канадское CTV News.
Транспортный самолет российской авиакомпании «Волга-Днепр» был зафрахтован правительством Канады. Он прилетел в Торонто 27 февраля с грузом ковид-тестов из Китая еще до авиаограничений. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже он вернулся в Россию.
На пресс-конференции Джастин Трюдо объявил о дополнительных санкциях в отношении 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку российской военной операции. Кто именно подвергся новым санкциям, не уточняется.
Помимо этого, Трюдо заявил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов-истребителей, и объявил о выделении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн). Предыдущий раз канадский премьер посещал Киев в мае 2022 года.
Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом 10 июня. Он приехал в сопровождении своего заместителя главы канадского Минфина Христи Фриланд.