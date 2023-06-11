В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по присоединению Украины к альянсу

«В настоящее время не наблюдается консенсуса внутри НАТО по теме вхождения туда Украины», — сказал он.
По словам Джоанэ, пока продолжается российская спецоперация, вопрос присоединения Киева к альянсу нужно отложить. Он подчеркнул, что дискуссии по этой теме внутри блока идут интенсивные, а во время саммита в Вильнюсе Зеленского усадят за один стол с главами стран — участников НАТО.
«Сейчас ясно, что Украина находится ближе к НАТО, к западным демократиям, чем когда-либо. В Вильнюсе пройдет саммит НАТО, и если все пойдет хорошо, я не могу предвидеть переговоры внутри альянса, которые идут с большой интенсивностью в эти дни, то вполне возможно, что за столом с главами стран — участников НАТО будет и Зеленский. Это будет чисто символический жест. И да, мы будем оказывать поддержку Украине», — сказал Джоанэ.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе получить четкое приглашение в блок. Он также отметил, что украинские военные разочарованы тем, что их страна до сих пор не получила определенного положительного ответа о вступлении в ЕС и НАТО.
По данным СМИ, Киев и союзники планируют провести глобальный саммит по реализации украинской «формулы мира» до встречи лидеров стран НАТО в Вильнюсе, которая пройдет 11−12 июля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.