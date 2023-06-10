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10 июня, источник: Ведомости

Трамп обвинил Байдена в намерении «посадить» главного политического оппонента

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу американского государства Джо Байдена в намерении посадить в тюрьму своего главного политического оппонента на грядущих выборах при помощи ложных обвинений. Об этом Трамп заявил в ходе выступления перед членами Республиканской партии в городе Колумбус (штат Джорджия).

Источник: AP 2022

«Байден пытается посадить своего главного политического оппонента. Оппонента, который сильно его опережает, то же самое делали в сталинской России или коммунистическом Китае, разницы нет. Я никогда не думал, что такое может произойти в Америке», — заявил он (цитата по New York Post).

«Они пытались меня ложно обвинить в госизмене, и теперь они делают то же самое», — добавил Трамп в рамках выступления перед делегатами Республиканской партии и гостями.

«Я рискую всем ради вас и никогда не сдамся», — подчеркнул он.

Накануне экс-президенту США предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Как сообщили СМИ со ссылкой на обнародованные минюстом материалы, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, включая сведения о ядерной программе.

По подсчетам New York Post, в рамках этих обвинений Трампу грозит максимальное наказание в виде 400 лет лишения свободы и штрафа в $9 млн.

Издание отмечает, что в адрес Трампа могут быть выдвинуты обвинения и по другим статьям, в частности, его могут обвинить во вмешательстве в выборы и в подстрекательстве к «захвату» Капитолия 6 января 2021 г.

Сам Трамп настаивает на своей невиновности и называет его преследование «охотой на ведьм», такое мнение разделяют его сторонники и большинство членов Республиканской партии, от которой Трамп планирует выдвинуться в качестве кандидата на президентских выборах следующего года.

Согласно результатам последних опросов, которые приводит NYP, рейтинг Трампа слегка превышает рейтинг действующего президента — 42 к 41%.
Справка
Арест на два часа. Трампу предъявили обвинение в подлоге документов по 34 пунктамЭкс-президент США заявил в суде, что не признает себя виновным.
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