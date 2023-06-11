Из-за Украины США остались без боеприпасов, заявил Трамп

Выступая перед республиканцами в штате Джорджия, Трамп повторил популярную среди его соратников теорию о том, что действующий глава государства был в доле с сыном Хантером Байденом на Украине, который состоял в руководстве украинской компании «Бурисма» и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.
«Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы на Украине, все они», — заявил Трамп.
В Пентагоне не раз заверяли, что при планировании военных поставок на Украину они учитывают собственные потребности.
Трамп отметил, что он «перестроил вооруженные силы»: «У нас было так много боеприпасов. Мы были ими забиты под завязку… А теперь у нас очень мало боеприпасов, чтобы защитить себя».
Байден настаивает, что не был в курсе деловых операций своего сына.
Трамп повторил, что при нем конфликта на Украине бы не случилось, пообещав в случае победы добиться мира в течение 24 часов, не дожидаясь даже инаугурации.