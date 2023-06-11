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00:32 (мск), источник: © РИА Новости

Из-за Украины США остались без боеприпасов, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп утверждает, что военная помощь Украине оставила американскую армию практически без боеприпасов, предположив, что щедрость президента Джо Байдена имеет коррупционную природу.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Выступая перед республиканцами в штате Джорджия, Трамп повторил популярную среди его соратников теорию о том, что действующий глава государства был в доле с сыном Хантером Байденом на Украине, который состоял в руководстве украинской компании «Бурисма» и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов.

«Сейчас у нас нет боеприпасов. Боеприпасы на Украине, все они», — заявил Трамп.

В Пентагоне не раз заверяли, что при планировании военных поставок на Украину они учитывают собственные потребности.

Трамп отметил, что он «перестроил вооруженные силы»: «У нас было так много боеприпасов. Мы были ими забиты под завязку… А теперь у нас очень мало боеприпасов, чтобы защитить себя».

А потом вы видите, что он получает большие суммы денег из Украины, а потом вы удивляетесь, почему мы делаем это.

Дональд Трамп ​​​​​​

Байден настаивает, что не был в курсе деловых операций своего сына.

Трамп повторил, что при нем конфликта на Украине бы не случилось, пообещав в случае победы добиться мира в течение 24 часов, не дожидаясь даже инаугурации.

Я единственный кандидат, кто может такое пообещать. Я не допущу Третьей мировой войны… А это будет не традиционная война с танками, которые разъезжают туда-сюда и стреляют друг в друга. Это будет ядерная война, возможно, с уничтожением всего мира. Я этого не допущу. Никто больше не может сказать этого.

Дональд Трамп 
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