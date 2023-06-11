Белый дом заявил, что у Китая с 2019 года есть «шпионская база» на Кубе

На Кубе как минимум с 2019 года действует китайская база для слежки за США, американская разведка следит за ее деятельностью, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление представителя Белого дома.
По его словам, «шпионская база» на Кубе — лишь одна из десятков подобных китайский баз по всему миру. Чиновник отметил, что таким образом Пекин стремится «расширить сбор разведывательных данных и другие военные операции по всему миру».
Несколько дней назад Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай и Куба достигли секретного соглашения о создании на острове базы для электронного прослушивания Соединенных Штатов, что является «новым дерзким геополитическим вызовом Пекина».
«Объект», по данным WSJ, будет находиться примерно в 161 км от Флориды. Это позволит китайским спецслужбам перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено много военных баз, и отслеживать движение американских кораблей, отмечала газета. Для этого Китай согласился выплатить Кубе несколько миллиардов долларов.
МИД Кубы назвал информацию WSJ необоснованной.
На Кубе со времен СССР располагался советский, а затем и российский радиоэлектронный центр слежения и перехвата.
Он был закрыт в 2001 году. Как заявил тогда начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин, аренда центра составляла порядка $200 млн, а на эти деньги можно приобрести 20 разведывательных и информационных спутников, а также закупить примерно 100 современных РЛС. С тех пор в России неоднократно возвращались к идее возвращения военного присутствия на Кубе.
В январе прошлого года замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI заявил в ответ на вопрос о возможности развертывания российской военной инфраструктуры, например, на Кубе или в Венесуэле: «Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду». Он добавил, что решение зависит от «действий американских коллег».
Советник президента США Джейк Салливан в ответ пообещал, что, если Москва будет действовать в этом направлении, Вашингтон «решительно разберется» с ситуацией.