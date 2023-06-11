Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа

«Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа. Ассанж провел важную работу по обличению незаконных действий одного государства против другого. Его заключение идет вразрез с защитой демократии и свободы прессы. Важно, чтобы мы все встали на его защиту», — отметил президент.
Находящийся в британской тюрьме Ассанж во вторник подаст новое заявление об апелляции в Высокий суд Лондона, сообщила его супруга Стелла Ассанж. Она также выразила надежду, что ее супруг не будет экстрадирован в США.
При этом международная правозащитная организация «Репортеры без границ» сообщила в четверг, что предыдущая апелляция Ассанжа была отклонена 6 июня по всем пунктам. Таким образом, подача новой апелляции станет «последним шагом в судах Великобритании», поскольку дальнейшее разбирательство будет возможно только в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заявлении организации.
Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах по обвинениям в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Сейчас Ассанж пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании.