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10:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Италии оценили сроки решения вопроса о вступлении Украины в НАТО

РИМ, 11 июн — РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться после окончания вооруженного конфликта, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica.

Источник: Reuters

По его мнению, надо дождаться окончания конфликта на Украине. «Но тем временем на саммите НАТО в Вильнюсе мы определим путь присоединения Украины… Между тем мы идем к постоянному совету НАТО-Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения», — подчеркнул министр, который в воскресенье отправляется с визитом в США.

«Мой визит станет поводом подтвердить узы трансатлантической солидарности с США и общее видение относительно украинского кризиса. Мы надеемся, что это наступление (Украины) станет шагом к справедливому миру. Без безопасности Киева нет мира, есть поражение», — отметил Таяни.

Отвечая на вопрос об итальянской помощи Украине, глава МИД сказал, что Рим «делает то, что необходимо». «Мы не отправляем F-16 просто потому, что их у нас нет, и по той же причине мы не можем проводить летную подготовку на этих самолетах. Наш пакет включает в себя военные материалы, обмундирование, (пуленепробиваемые) жилеты, боеприпасы», — указал Таяни. Он также отметил, что Италия содействует вступлению Украины в ЕС.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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