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Разрушение Каховской ГЭС
12:17 (мск), источник: ТАСС

Сальдо подписал указ о выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 11 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о выплатах жителям региона, пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

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«Подписал указ “Об утверждении положения и условий назначения и выплаты единовременных денежных выплат гражданам в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”», — сообщил он в воскресенье в Telegram-канале.

Ранее Сальдо проинформировал, что подготовил указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС.

Он пояснил, что пострадавшие от чрезвычайных ситуаций жители региона смогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости выплата составит 50 тыс. рублей на человека, а при полной — 100 тыс. рублей. Единовременное пособие для членов семей погибших в результате чрезвычайных ситуаций составит 1 млн рублей на каждого погибшего. Пособия получившим легкий вред здоровью — 200 тыс. рублей, средний и тяжкий — 400 тыс. рублей.

Врио губернатора добавил, что документы о единовременных выплатах должны рассматривать в течение 10 рабочих дней, а перечислять средства пострадавшим не позднее 10 рабочих дней с момента получения бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.

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