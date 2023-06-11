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18:16 (мск), источник: Газета.Ру

Песков заявил о сдерживании России США и Британией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал линию на сдерживание России абсолютной константой для США и Британии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По его мнению, США и Великобритания не одно десятилетие предпринимают попытки сдерживать РФ.

«Это продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго», — сказал он.

Ранее Песков упрекнул Запад в попытке закамуфлировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы обвинениями в ее адрес. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

Представитель отметил, что со стороны Соединенных Штатов и стран Европы часто звучат обвинения в адрес Российской Федерации в какой-то агрессивности и прочее.

По мнению Пескова, это напрямую свидетельствует о том, что западные государства вовсе не собираются учитывать озабоченности российской стороны, поэтому приходится всего добиваться самим.

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