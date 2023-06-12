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04:04 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын заявил о полной поддержке РФ и пожелал победы справедливости

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. КНДР выражает полную поддержку и солидарность народу России, который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами, и желает процветания и победы. Об этом говорится в поздравительной телеграмме по случаю Дня России, которую северокорейский лидер направил президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: Reuters

«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу. Товарищ Ким Чен Ын отметил, что наш народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития России против своеволия и произвола империалистов», — приводит в понедельник текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы», — добавил Ким Чен Ын.

Он также отметил, что дружба между народами КНДР и России стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран. По словам лидера КНДР, он готов и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.

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