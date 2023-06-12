Минобороны подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»

«В рамках реализации приказа министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось подписание контракта между Минобороны России и добровольческим отрядом “Ахмат”, подготовленным Российским университетом специального назначения», — уточнили в ведомстве.
Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений «Ахмат» в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
Как отметил Ким, сегодня в зоне СВО совместно с подразделениями Вооруженных сил принимают участие «достаточно большое» количество подразделений, добровольческих отрядов и других воинских формирований.
«Для повышения эффективности применения добровольческих формирований под руководством верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и министра обороны был издан приказ, который определяет порядок служебной деятельности всех добровольческих отрядов», — напомнил генерал.
Военачальник выразил надежду, что в дальнейшем остальные добровольческие отряды подпишут такие контракты.
В свою очередь, командир «Ахмата» Апты Алаудинов отметил, что подписание контракта поможет поддержать добровольцев.
«Решение, которое принято сегодня руководством страны, руководством министерства обороны, я считаю, позволяет уровнять весь соцпакет для наших бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в министерстве обороны, и сделать так, чтобы нам не пришлось выискивать юридические моменты, через которые можно будет каким-то образом помочь нашим бойцам, которые получили ранение или погибли, и семьям этих бойцов», — сказал он.
Алаудинов добавил, что группа спецназа «Ахмат» формировалась изначально под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. За год и три месяца подразделение подготовило и направило на передовую десятки тысяч добровольцев.
Командир подчеркнул, что эти подразделения, каждое на своем уровне, имело свои льготы, но не было общей урегулированности социального пакета.
«Данный контракт с удовольствием также подпишут все командиры добровольческих подразделений и отрядов, потому что это дает тот же статус военнослужащего, как и в министерстве обороны», — указал депутат Госдумы Адам Делимханов, также принимавший участие в подписании документа.
В субботу министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, который определил порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Согласно документу, все добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны. Это повысит эффективность применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск.