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10:29 (мск), источник: Ведомости

Володин заявил об успешном отражении наступления ВСУ

Российские военные уже более недели успешно отражают контрнаступление украинских сил, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, поздравляя граждан с Днем России.

Источник: РИА "Новости"

«Особые слова поздравления хочется сказать нашим солдатам и офицерам… Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО», — написал он.

Спикер Госдумы поблагодарил их за мужество, героизм и отвагу. В России, добавил Володин, живут трудолюбивые, талантливые и сильные духом люди, любящие и верящие в свою страну.

Министерство обороны России регулярно отчитывается об отражении атак со стороны украинской армии. ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

Ранее сегодня Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Вчера, 11 июня, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о попытке ВСУ окружить российские подразделения на Времевском выступе. По его оценке, украинская группировка на этом направлении насчитывает более 100 000 человек.

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