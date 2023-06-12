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12:23 (мск), источник: © РИА Новости

У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб

У посольства России в Молдавии провели флешмоб, посвященный отношениям Москвы и Кишинева.

Источник: Sputnik / Мирослав Ротарь

КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Представители непарламентской молдавской партии «Возрождение» организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости.

У стен посольства установили стенды, на которых в хронологическом порядке приводится информация о развитии молдавско-российских отношений.

«Акция приурочена ко Дню России. Это национальный праздник, который Российская Федерация сегодня отмечает. Наша акция носит информативный характер. Мы хотим показать кишиневцам те моменты истории, которые объединяют молдавский и российский народ. На самом деле наша история очень богата, начиная от Дмитрия Кантемира, Штефана чел Маре и до сегодняшнего дня», — рассказала РИА Новости одна из лидеров партии «Возрождение» Ирина Лозован.

По ее словам, молдаване хорошо помнят, что вместе с российским народом входили в одну единую большую страну, которая называлась СССР.

«Мы вместе строили ее, развивали, мы вместе обучались и самое важное — мы вместе победили фашизм. Наши деды, прадеды воевали вместе бок о бок, плечом к плечу. Они не делили друг друга по национальности, партийной принадлежности. Тогда этого не было. И хотелось бы, чтобы и сегодня люди поняли, что в единстве наша сила», — подчеркнула она.

Лозован пожелала России и ее народу процветания, благополучия, мира и добра.

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