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11:30 (мск), источник: RT на русском

Мэр Кишинёва выступил против ЛГБТ-парада в городе и предложил провести его в парламенте

Мэр Кишинёва Ион Чебан не даст разрешение на проведение ЛГБТ-марша на улицах города, вместо этого он предложил членам сообщества провести такой парад в парламенте и правительстве Молдавии.

Об этом Чебан сказал на заседании городских служб.

«Я не собираюсь никого осуждать, но 18 июня я не дам разрешения на проведение ЛГБТ-марша. Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме», — сказал мэр.

Лучшее место для этого парада — парламент и правительство, подчеркнул он.

РИА Новости напоминает, что митрополия Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества. Церковь отмечает, что каждый раз во время маршей происходят столкновения сторонников и противников таких акций.

При этом центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M намерен провести в Кишинёве фестиваль, завершив его 18 июня маршем по улицам столицы.

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