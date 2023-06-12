Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин

«Безусловно, это был политик европейского, а можно сказать и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного», — сказал он, отметив, что смерть Берлускони является большой утратой не только для Италии, но и для мировой политики.
Президент добавил, что бывший премьер-министр Италии имел привилегию, которой не имеют политики такого масштаба, которая заключалась в том, что он говорил то, что думал.
«Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым. И имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал», — сказал Путин.
Берлускони многое сделал для налаживания отношений с Западом и НАТО, отметил президент.
Он отметил, что именно при участии Берлускони были созданы соответствующие механизмы взаимодействия.
«По его инициативе», — уточнил президент России.
Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в больнице на 87-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.