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15:12 (мск), источник: © РИА Новости

Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба, таких людей на международной арене сейчас немного, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин, 2010 год | Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, это был политик европейского, а можно сказать и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного», — сказал он, отметив, что смерть Берлускони является большой утратой не только для Италии, но и для мировой политики.

Президент добавил, что бывший премьер-министр Италии имел привилегию, которой не имеют политики такого масштаба, которая заключалась в том, что он говорил то, что думал.

«Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым. И имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал», — сказал Путин.

Берлускони многое сделал для налаживания отношений с Западом и НАТО, отметил президент.

Он был большим другом нашего народа. И многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами. Он был инициатором развития отношений межу Россией и Северо-Атлантическим альянсом.

Владимир Путин
президент РФ

Он отметил, что именно при участии Берлускони были созданы соответствующие механизмы взаимодействия.

«По его инициативе», — уточнил президент России.

Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в больнице на 87-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.

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