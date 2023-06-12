Путин назвал бессмысленными удары ВСУ по гражданским объектам

«Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, о сем, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В ряде российских регионов, среди которых Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская и Ростовская области, Крым, Севастополь и Краснодарский край, с осени прошлого года действует «средний уровень реагирования». Территории некоторых из них подвергаются обстрелам ВСУ. Так, ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничных сел Дроновка и Вязовое. За 11 июня, по его данным, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка — 3. Пострадавших и разрушений нет.
9 июня Путин заявил, что ВСУ начали контрнаступление, но поставленных целей не смогли добиться ни на одном участке. По словам главы государства, наступление ВСУ терпит неудачу благодаря мужеству российских солдат, правильной организации войск и высокой эффективности российских вооружений. Путин отметил, что ВС России реально оценивают ситуацию и будут исходить из этого при планировании дальнейших действий. Потери украинских войск, по его данным, превышают «классический показатель».