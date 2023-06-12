Макрон считает, что украинское контрнаступление продлится несколько недель или месяцев

«Украинское контрнаступление началось уже несколько дней назад, оно было тщательно спланировано, — сказал он. — Это контрнаступление должно продлиться несколько недель или месяцев. Мы сделали все, чтобы помочь его осуществить в рамках, очерченных нами с начала конфликта: наказать Россию, чтобы прекратить ее военные усилия, помочь Украине сопротивляться и отвоевать территорию, но никогда не нападать на Россию и избежать любых форм эскалации этого конфликта».
Макрон в этой связи подчеркнул приверженность долгосрочной поддержке Киева и выразил надежду на то, что наступательные действия ВСУ «окажутся как можно более победоносными». По его словам, от «победоносности» контрнаступления зависит «переход к фазе переговоров в благоприятных условиях».
«Сегодня ясно, что Украина не будет завоевана, что единственный мир, который сейчас приемлем, — это тот, который основан на международном праве и суверенном выборе украинского народа, — добавил он. — Наша нерушимая поддержка Украины должна продолжаться в течение длительного времени, идет ли речь о политической, военной, экономической, гуманитарной помощи или той, которая связана с восстановлением [Украины]».