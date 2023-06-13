11:56 (мск), источник: ТАСС
Китай считает, что США относятся к Тайваню «как к пешке»
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь также отметил, что Вашингтон использует тайваньцев в качестве «пушечного мяса».
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ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Пекин считает, что американские власти не озабочены по-настоящему тайваньским вопросом, они относятся к Тайваню как к пешке, а к тайваньцам — как к пушечному мясу. Об этом во вторник на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мне не известно об упомянутой вами ситуации, — сказал он в ответ на просьбу китайской журналистки прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что администрация США разрабатывает планы по эвакуации американцев с Тайваня. — Американская сторона говорит о поддержке Тайваня, но на самом деле она использует Тайвань в качестве пешки, а тайваньцев — в качестве пушечного мяса».
Представитель МИД заявил, что ради американской стратегии по сдерживанию Китая в Вашингтоне «даже разработали план уничтожения Тайваня».
«Я верю, что большинство тайваньцев осознают суть того, что США причиняют вред Тайваню», — резюмировал Ван Вэньбинь.
Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.