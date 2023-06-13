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13:36 (мск), источник: Ведомости

В Госдуму внесли законопроект об особенностях уголовного наказания для военных

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается закрепить освобождение от уголовной ответственности отдельных участников спецоперации.

Источник: Reuters

Законопроект «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» внесен председателем думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенниковым и его первым заместителем Ириной Панькиной, а также главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Законопроект предлагается распространить на отдельные категории осужденных, а также лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, если они были призваны на военную службу по мобилизации или в военное время, либо же они заключили контракт о прохождении службы в ВС России в период мобилизации, военного положения или военного времени. В документе подчеркивается, что речь идет только о совершивших преступления и начавших отбывать наказание до вступления закона в силу (в случае принятия это произойдет со дня его опубликования).

При этом последующее освобождение от ответственности и погашение судимости возможно при увольнении со службы по ряду оснований, либо в случае получения военнослужащим государственной награды.

Контроль за поведением этих военнослужащих возлагается на командиров воинских частей.

«Правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке в законопроекту.

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