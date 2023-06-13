Россия денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 24 мая.
В 2003 году РФ и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, речи о госгранице в договоре не шло. Предполагалось, что в случае необходимости страны заключат отдельное соглашение, которое закрепит разграничение акватории государственной границей.
После освобождения ряда территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе российской специальной военной операции Украина фактически утратила выход к акватории Азовского моря.
В мае 2022 года власти Украины заявили о временном закрытии четырех морских портов на Черном и Азовском морях — Мариуполя, Бердянска, Херсона и Скадовска — из-за невозможности обеспечивать обслуживание судов.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.