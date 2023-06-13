Путин встретился с военными корреспондентами

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«Они (цели СВО. — Прим. ред.) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер», — сказал глава государства.
Президент еще раз отдельно подчеркнул, что никаких принципиальных изменений российских целей с начала спецоперации не произошло.
Об украинском контрнаступлении
Путин рассказал, что масштабное контрнаступление Украины продолжается с 4 июня, Киев использует специально подготовленные для этого резервы и атакует по четырем направлениям.
«Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери», — отметил глава государства.
По его словам, ВСУ потеряли минимум 160 танков и 360 бронемашин. При этом уничтоженная Россией техника составляет 25−30% от общего объема переданных Западом Киеву боевых машин.
«Есть еще потери, которые мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь, со стороны Украины», — пояснил Путин.
Значительные потери ВСУ несет и в личном составе.
«Если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона она меньше несет потерь, но все-таки это соотношение тоже один к десяти. Ну что называется в нашу пользу. У нас в десять раз меньше, чем потери вооруженных сил Украины», — указал глава государства.
Он также указал на большие потери польских наемников, воюющих на стороне Киева. При этом, по словам Путина, Варшава скрывает информацию об этом даже от своего населения.
Президент отметил, что Москва постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.
О разрушении Каховской ГЭС
«Ну, кто виновен — понятно, украинская сторона стремилась к этому. Вы знаете, я не буду сейчас на сто процентов говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло, во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным и пошло разрушение», — сказал Путин.
При этом он указал на выгоду для ВСУ от наводнения в зоне бедствия.
Скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось.
Владимир Путинпрезидент России
Глава государства напомнил, что под водой оказались кладбища и скотомогильники, для ликвидации последствий ЧП привлекут войска химической защиты.
Об атаках на приграничные регионы
Москва решит проблему с украинскими обстрелами Белгородской области, подчеркнул президент.
«Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться», — отметил он.
Путин отметил, что у Украины остается возможность обстреливать российскую территорию, но у Москвы есть несколько способов решения этой проблемы.
«Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы, но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос — я это говорю очень аккуратно — чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — указал он.
При этом президент подчеркнул, что «это отдельный вопрос».
«Я не говорю, что завтра приступим к этой работе — надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться», — добавил российский лидер.
Путин также объяснил, зачем ВСУ атакуют российские регионы.
«Что касается приграничных территорий, то проблема есть, связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ», — сказал президент.