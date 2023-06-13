ЕС может согласовать передачу замороженных активов РФ Украине в ближайшее время

«У нас были довольно длительные дискуссии [об использовании замороженных активов РФ] теперь, я надеюсь, мы сможем вскоре выдвинуть идеи о том, как использовать хотя бы доходы от этих иммобилизованных активов», — сказал шведский дипломат, возглавляющий спецгруппу для анализа условий использования замороженных активов РФ Андерс Анлид. Уточняется, что сейчас ЕС первоначально рассматривает использования активов Банка России.
В конце марта газета Politico писала, что доход от инвестиций замороженных активов России, как ожидают в Еврокомиссии (ЕК), составит 2,6%. По данным издания, полученную от инвестиций прибыль Евросоюз может направить на финансирование восстановления Украины. Тогда Анлид заявил газете, что в Европе согласились с тем, что их действия должны будут соответствовать нормам ЕС и международного права.
При этом, в случае прекращения действия антироссийских санкций владелец замороженных активов должен иметь возможность вернуть капитал, а также любые доходы, которые были согласованы в договоре. Однако, по мнению ЕК, прибыль сверх определенной суммы при этом может быть присвоена.
После начала военной операции на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По оценке российского министра финансов Антона Силуанова, Россия лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов — это около $300 млрд. В ЕК заявили, что заблокированные средства следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.
В Кремле назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Аналогично высказывался и сам президент Владимир Путин. Он отмечал, что воровство чужих активов никогда до добра не доводило — особенно тех, кто этим занимается.