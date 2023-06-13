Как создавались самые известные работы «Союзмультфильма» 10 июня 1936 года в Москве была основана крупнейшая советская киностудия анимационных фильмов — «Союзмультфильм»
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
18:07 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил, что в России нет необходимости в военном положении

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Необходимости вводить в России военное положения нет, заявил президент России Владимира Путин на встрече с военкорами в Кремле.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение — нет смысла», — сказал президент.

Атаками на Белгородскую область киевский режим пытается перенести фокус российского внимания с других критических для Украины точек, «но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан», заявил президент России Владимир Путин. Президент также отметил, что возможность обстреливать территорию России с территории Украины есть.

Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Могут умереть все'. Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине
Байдена уличили в 'преступлении века'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирзакон