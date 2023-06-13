Путин заявил, что в России нет необходимости в военном положении

«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение — нет смысла», — сказал президент.
Атаками на Белгородскую область киевский режим пытается перенести фокус российского внимания с других критических для Украины точек, «но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан», заявил президент России Владимир Путин. Президент также отметил, что возможность обстреливать территорию России с территории Украины есть.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.