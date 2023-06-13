18:25 (мск), источник: © РИА Новости
Срочников не планируют направлять в зону СВО, заявил Путин
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Солдат- «срочников» в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
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«Теперь “срочники”. Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело», — сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
«Конечно, сегодня уже эти территории — это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет», — добавил президент.