Ученые из России создали средство от опьянения В каких случаях препарат будет эффективным, а в каких может навредить человеку
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
18:25 (мск), источник: © РИА Новости

Срочников не планируют направлять в зону СВО, заявил Путин

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Солдат- «срочников» в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Теперь “срочники”. Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело», — сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.

«Конечно, сегодня уже эти территории — это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет», — добавил президент.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Могут умереть все'. Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине
Байдена уличили в 'преступлении века'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир