В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон

Сороковой транш стоимостью 325 миллионов долларов выделяется из наличия американских вооруженных сил в разгар украинского наступления, которое сопровождается потерями в западной бронетехнике.
Помимо Bradley и Stryker, украинцы получат боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 22 миллиона патронов и гранат, защищенные системы связи, взрывчатку и запчасти.