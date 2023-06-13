Осьминоги адаптируются на новом месте, редактируя свою РНК Ученые проверили их способность подстраиваться под низкие температуры
Фоторепортажи
20Разрушение Каховской ГЭС
10Праздничный салют в честь Дня Победы
Главное
Разрушение Каховской ГЭС
19:48 (мск), источник: © РИА Новости

В новый пакет помощи Украине вошли Bradley и Stryker, сообщил Пентагон

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. США в рамках нового пакета помощи передают Украине 15 боевых машин пехоты Bradley и десять бронетранспортеров Stryker, сообщил Пентагон.

Источник: Reuters

Сороковой транш стоимостью 325 миллионов долларов выделяется из наличия американских вооруженных сил в разгар украинского наступления, которое сопровождается потерями в западной бронетехнике.

Помимо Bradley и Stryker, украинцы получат боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, TOW и AT-4, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 22 миллиона патронов и гранат, защищенные системы связи, взрывчатку и запчасти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Могут умереть все'. Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине
Байдена уличили в 'преступлении века'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта