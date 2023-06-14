13:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Дональд Трамп опять побывал под стражей
Обвинительное заключение экс-президенту зачитали в канун его 77-летия.
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Экс-президенту США Дональду Трампу во вторник зачитали обвинения по делу о неподобающем хранении секретной информации. Трамп стал первым экс-президентом, которому вынесли обвинения на федеральном уровне, по совокупности которых ему может грозить до 400 лет тюрьмы. Однако, несмотря на серьезность этих обвинений, экс-президент, как и ожидалось, беспрепятственно покинул зал федерального суда Флориды и вылетел в Нью-Джерси на встречу с многочисленными сторонниками.
Дональду Трампу предъявили 37 обвинений. Экс-главе Белого дома вменяют в вину в первую очередь неподобающее обращение с секретными документами в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго. Потенциальное совокупное наказание — до 400 лет тюрьмы.
Власти Флориды опасались волнений, связанных с заседанием. К залу суда были стянуты множество полицейских, которые, по данным местных правоохранительных органов, были готовы сдерживать толпу до 50 тыс. человек. В самом суде меры безопасности были тоже повышены из-за опасения провокаций с обеих сторон. Однако в этот день обошлось без серьезных столкновений. СМИ сообщили лишь об одном аресте протестующего в полосатом тюремном костюме, требовавшего посадить Дональда Трампа.
В зале суда экс-президент был уже примерно в 14:45 по местному времени, чуть раньше запланированного на 15:00 заседания. За одним столом с Трампом сидел и его помощник и сообвиняемый Уолт Наута, сообщал ABC News с места событий.
По другую сторону, позади прокуроров, журналисты заметили спецпрокурора Джека Смита, который вел дело Дональда Трампа.
После того как 45-й президент США вошел в зал суда, он формально был помещен под арест. Однако на него не надели наручники, традиционный для таких случаев фотоснимок тоже сделан не был.
Единственное, что Дональду Трампу запретили, — вести любые диалоги с любыми лицами, проходящими по этому делу, кроме как через адвоката.
45-й президент находился в зале суда около десяти минут, прежде чем прибыл судья. Адвокаты тотчас же обратились к нему с просьбой освободить их подзащитного без каких-либо финансовых или иных условий, поскольку нет рисков того, что он сбежит. Так судья и поступил.
После того как обвиняемый был отпущен под честное слово, он, глядя себе под ноги, молчаливо отправился к ожидавшему его кортежу. Но по дороге в аэропорт Дональд Трамп расслабился и отмалчиваться не стал. Члены делегации отправились в местный латиноамериканский ресторан Versailles в Майами, который посещают в основном кубинские иммигранты.
Сотрудники предвыборной кампании Дональда Трампа поделились видеозаписью об этом визите в соцсетях. На ней видно, как бывший президент пожимает руки восторженным гостям ресторана и благодарит их за поддержку.
Позже в тот же день Дональд Трамп вылетел в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где у него было запланировано выступление перед сторонниками.
Хотя во вторник на консервативных телеканалах не раз в происходящем напрямую обвиняли администрацию Байдена, в Белом доме, как и прежде, предпочитали молчать. На прямой вопрос журналиста CNN, будет ли президент США Джо Байден комментировать арест Дональда Трампа, тот, выходя с мероприятия в Восточном зале Белого дома вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном, прокричал категоричное «нет».
А в лагере республиканцев ему тем временем обещали возмездие — от блокировки любых кандидатур на высокие посты в Минюсте до «расследования против расследования».
В частности, консерваторы в Палате представителей, сообщает CNN со ссылкой на «многочисленные источники в Республиканской партии, знакомые с ходом мыслей» председателя судебного комитета Джима Джордана, рассматривают варианты заставить спецпрокурора Джека Смита дать показания парламентариям или предоставить информацию по делу Дональда Трампа в другом виде.
Некоторые претенденты на президентскую номинацию от консерваторов в случае победы тоже пообещали помиловать экс-президента в случае, если его все-таки осудят. Такой вариант не исключила бывший постпред США при ООН Никки Хейли. С таким же призывом к другим однопартийцам обратился предприниматель Вивек Рамасвами.
Другой кандидат-республиканец в президенты, Аса Хатчинсон (адвокат, бизнесмен и политик, некогда занимавший пост 46-го губернатора Арканзаса), отреагировал на обещание соперника крайне негативно, сказав, что «это совершенно неправильно». Хатчинсон обвинил оппонента в попытках заработать очки в предвыборной кампании, поставив под вопрос беспристрастность судебной системы США.
Критиковал Дональда Трампа и экс-госсекретарь Майк Помпео. В эфире Fox News он заявил: если обвинения верны — «а есть много сигналов, что они верны, что у президента Трампа были засекреченные документы, которых у него не должно было быть», — то экс-президент поступал очень неправильно.
Еще один бывший сотрудник администрации Трампа, экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон, после предъявления обвинений экс-президенту призвал его немедленно отказаться от выдвижения на выборах-2024. Бывший генпрокурор при Дональде Трампе Уильям Барр добавил: если хотя бы половина обвинений правдива, «все кончено» для Дональда Трампа.
Однако сдаваться экс-президент, очевидно, не собирается. Каких-либо законов США, ограничивающих его участие в гонке, будучи обвиняемым по двум делам, нет. Да и поддержка его по-прежнему крепка.
Около девяти вечера Дональд Трамп появился в свете софитов и многочисленных мобильных телефонов на трибуне в Нью-Джерси. Толпа встретила его приветственными возгласами и аплодисментами. Он улыбался им в ответ, несмотря на тяжелый день, проведенный в федеральном суде.
«Для меня большая честь видеть вас здесь», — обратился он к присутствующим.
И продолжил, заявив, что происходящее с ним — «самое злостное и гнусное злоупотребление властью в истории США». Это не что иное как попытка «вмешаться в выборы… по ложным и сфабрикованным обвинениям, по которым, если на то пошло, и многие другие президенты могли бы быть обвинены». Это происходит «прямо посреди президентских выборов, на которых он (Джо Байден.— “Ъ”) очень сильно проигрывает».
Под ободряющие возгласы присутствовавших Дональд Трамп заговорил о том, что этот день войдет в историю США как один из самых «позорных». А Джо Байдена «навсегда запомнят не только как самого коррумпированного президента в истории Соединенных Штатов, но (что, возможно, даже более важно) как президента, который вместе с бандой своих ближайших головорезов, неудачников и марксистов попытался уничтожить американскую демократию».
При этом он уверен, что ничего страшного в итоге не произойдет: «Они (его враги.— “Ъ”) потерпят неудачу, и мы выиграем еще больше, чем когда-либо».
И тут кто-то в толпе крикнул: «С днем рождения!», и все как один запели «Happy birthday!» Дональд Трамп явно растрогался, заявив, что это «прекрасный день рождения», вспомнил про своих внуков и даже ненадолго забыл о политических распрях и грозящем возможном заключении.
Екатерина Мур, Вашингтон