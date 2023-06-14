Минобороны и десять командиров добровольческих бригад подписали контракты

«В рамках реализации приказа Министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне проведения спецоперации, а также государственные меры соцподдержки для добровольцев и членов их семей, подписали представитель Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев и 10 командиров бригад и отрядов добровольческого корпуса.
«Личным составом добровольческих формирований решение о повышении их статуса, в первую очередь, предоставлении таких же льгот, которые предоставлены всем военнослужащим, было принято с большим одобрением. Разумеется, добровольческие формирования пришли воевать не за деньги, не за льготы, и выполняли свои задачи качественно и без этого решения. Но когда люди, добровольцы, увидели заботу государства, увидели, что их тяжелый ратный труд оценивается очень высоко, это дало дополнительное стимулирование на их работу для нашей победы» — приводит военное ведомство слова Алексеева.
Как отметил представитель добровольческой бригады «Терек» с позывным «Амиго», бойцы с радостью подписали контракт с МО РФ.
«Моя бригада сейчас стоит на передовых линиях и ни разу не отходила с них. Вот эта весть о подписании контракта будет воспринята нашими бойцами с большим воодушевлением. Многим бойцам, которые воевали и воюют, очень важно иметь льготы. Это и есть одна из забот нашего государства об участниках специальной военной операции. Служим России!», — отметил «Амиго».
Ранее сообщалось, что для повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединенной группировки войск Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документ подразумевает подписание добровольческими отрядами до 1 июля 2023 года контрактов с Министерством обороны, что придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус и создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.