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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил правительству интегрировать беспилотную авиацию в воздушное пространство РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству интегрировать беспилотные воздушные судна в единое воздушное пространство с целью их безопасной эксплуатации. В частности, необходимо проработать системы обслуживания воздушного движения, навигации, а также противодействию противоправному использованию БПЛА.

Источник: Reuters

Перечень поручений президента, опубликованный на сайте Кремля, сформирован по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем 27 апреля. Правительству также поручено создать «благоприятные условия» для развития рынка БПЛА и стимулировать их применение.

Совместно с Минобороны и ФСБ, следует из перечня, правительство должно ограничить использование «гепространственных данных». Минтрасу поручено разработать организацию воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции БПЛА. Совместно с ВЭБ.РФ правительство профинансирует проекты, направленные на ускоренную разработку и внедрение технологий в том числе в области развития беспилотных авиационных систем.

31 декабря 2022 года Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации. В апреле 2023 года структура Минцифры решила распределить частоты диапазона 5030−5091 МГц для управления БПЛА. Президент на совещании 27 апреля назвал отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб.

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Лусине Баласян

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