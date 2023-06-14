Путин поручил правительству интегрировать беспилотную авиацию в воздушное пространство РФ

Перечень поручений президента, опубликованный на сайте Кремля, сформирован по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем 27 апреля. Правительству также поручено создать «благоприятные условия» для развития рынка БПЛА и стимулировать их применение.
Совместно с Минобороны и ФСБ, следует из перечня, правительство должно ограничить использование «гепространственных данных». Минтрасу поручено разработать организацию воздушного движения с использованием цифровых платформ при интеграции БПЛА. Совместно с ВЭБ.РФ правительство профинансирует проекты, направленные на ускоренную разработку и внедрение технологий в том числе в области развития беспилотных авиационных систем.
31 декабря 2022 года Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации. В апреле 2023 года структура Минцифры решила распределить частоты диапазона 5030−5091 МГц для управления БПЛА. Президент на совещании 27 апреля назвал отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб.