В НАТО задумали оставить Столтенберга на посту генсека из-за разногласий

По данным газеты, разногласия в альянсе по поводу кандидатуры преемника Столтенберга привели к тому, что норвежец может остаться на посту после 30 сентября, когда истекает срок полномочий.
По словам неназванного высокопоставленного западного дипломата, продление мандата имеет смысл «в интересах преемственности», а Столтенберг согласился бы остаться на посту из чувства долга.
FT указывает, что странам НАТО трудно согласовать человека, который удовлетворил бы всех как новый генсек, и продление полномочий Столтенберга стало бы компромиссом.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что власти Польши выступили за назначение на пост генерального секретаря НАТО лидера с восточного фланга организации. По их мнению, назначение генсека из страны бывшего СССР или государства, расположенного рядом с Россией, станет сигналом Москве.
При этом, по данным New York Times, в Брюсселе захотели видеть генсеком НАТО представителя одной из стран Европейского союза. В Европе приходят к консенсусу, что альянс должна возглавить премьер-министр Дании Метте Фредериксен.