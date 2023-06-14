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18:25 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров опубликовал фото с Делимхановым и подтвердил, что тот жив

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Адам Делимханов жив и здоров, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен», — написал он.

Утром Кадыров сообщил, что Делимханов не выходит на связь, и попросил украинскую разведку предоставить данные, куда наносился удар, чтобы «найти дорогого брата» (обращение было написано в ироническом ключе). Как пояснил чеченский лидер в новом посте, он с самого начала знал, что сообщения о гибели Делимханова — фейк, но решил продемонстрировать всем, до какой степени опустились украинские СМИ.

«Это насколько нужно не уважать аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть? А когда я подлил масла в огонь, авторы фейка сами поверили в свою сказку», — подчеркнул Кадыров.

В подтверждение он опубликовал фотографию, на которой вместе с Делимхановым, председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым сидит около гигантской карты и обсуждает укрепление российских границ.

По словам Кадырова, подразделения «Ахмат» находятся на своих местах, в том числе укрепляются в Белгородской области.

Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал информацию о ранении Делимханова вбросом, а также отметил, что с самим депутатом все в порядке.

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