Памфилова рассказала о планах использовать новую цифровую платформу на президентских выборах

«К президентским выборам мы планируем использовать новую цифровую платформу, которая заменит нашу заслуженную ГАС “Выборы”», — сказала госпожа Памфилова «Российской газете». По ее словам, платформа будет полностью функционировать на отечественном программном обеспечении.
Элла Памфилова напомнила, что дистанционное голосование (ДЭГ) на выборах президента будет применяться в тех регионах, где эта технология уже была опробована.
В 2020 году Элла Памфилова не исключала, что к 2024 году избирательная система будет готова к проведению ДЭГ во всех регионах России. При этом на выборах 2023-го ДЭГ готовы применять около четверти субъектов. По информации «Ъ», некоторые не проявляют такого желания, даже несмотря на успешный опыт онлайн-голосования в недавнем прошлом.