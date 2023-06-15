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01:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Памфилова рассказала о планах использовать новую цифровую платформу на президентских выборах

Центральный избирательный комитет (ЦИК) собирается использовать новую цифровую платформу вместо ГАС «Выборы» на выборах президента в 2024 году. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Источник: РИА "Новости"

«К президентским выборам мы планируем использовать новую цифровую платформу, которая заменит нашу заслуженную ГАС “Выборы”», — сказала госпожа Памфилова «Российской газете». По ее словам, платформа будет полностью функционировать на отечественном программном обеспечении.

Элла Памфилова напомнила, что дистанционное голосование (ДЭГ) на выборах президента будет применяться в тех регионах, где эта технология уже была опробована.

В 2020 году Элла Памфилова не исключала, что к 2024 году избирательная система будет готова к проведению ДЭГ во всех регионах России. При этом на выборах 2023-го ДЭГ готовы применять около четверти субъектов. По информации «Ъ», некоторые не проявляют такого желания, даже несмотря на успешный опыт онлайн-голосования в недавнем прошлом.

Олеся Павленко

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