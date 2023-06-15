Ученые из России создали средство от опьянения В каких случаях препарат будет эффективным, а в каких может навредить человеку
Фоторепортажи
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
6Последствия взрыва в Белгороде
Главное
Разрушение Каховской ГЭС
09:34 (мск), источник: Ведомости

Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравительную телеграмму по случаю 70-летия китайского лидера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов: уверенный рост демонстрирует национальная экономика, повышается благосостояние граждан, укрепляются позиции Пекина на мировой арене. Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — сказано в телеграмме.

Путин также выразил надежду на продолжение двустороннего диалога и тесной совместной работы по ряду вопросов на благо России и Китая. Глава государства также отметил, что государственный визит Си Цзиньпина в марте этого года «придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях».

Си Цзиньпин находился в Москве с официальным визитом с 20 по 22 марта. Путин назвал прошедшие переговоры конструктивными и успешными. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

Справка
О чем договорились в Москве Владимир Путин и Си ЦзиньпинРоссия и Китай не намерены сбавлять темпы сближения, следует из заявлений лидеров двух стран.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Банкиры ждут нового рекорда в розничном кредитовании по итогам 2023 года
Участницы ПМЭФ обсудили роль женщин в управлении
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир