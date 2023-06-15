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12:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС 15 июня 2023 года

Третий визит Гросси за последние несколько месяцев проходит 15 июня.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС проходит в четверг, 15 июня 2023 года. Об этом заявил российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Проходит визит генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС. Это третий визит господина Гросси на АЭС с 1 сентября 2022 года», — написал Ульянов в Twitter.

К слову, визит Гросси на Запорожскую АЭС должен был состояться 14 июня 2023 года. Тогда же стало известно, что миссия отложена на сутки по соображениям безопасности.

Также ранее международная организация по атомной энергетике уведомила общественность о том, что Россия предупредила об ударах украинских дронов-камикадзе по распределителю Запорожской ТЭС, ранее связанной с Запорожской АЭС. Подобное заявление было опубликовано пресс-службой организации.

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