В Кремле положительно оценили идею артистов платить за подбитые танки

«Конечно, это такие патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Это не одинокая инициатива. Таких похожих инициатив много. Действительно, общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — сказал он.
C инициативой учредить премию российским военнослужащим выступил лидер группы «Земляне» Владимир Киселев на полях ПМЭФ. «Каждый подбитый, завоеванный танк “Леопард” и “Абрамс” мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — рассказал он.
Эту идею поддержали российские певцы и Народные артисты России Григорий Лепс и Николай Басков. Они пообещали выплачивать каждому, кто сбил западный танк в зоне спецоперации, по 1 млн руб. «Мы с Григорием [Лепсом] одни из первых людей, которые внесут денежный вклад от себя лично. Надеюсь, что огромное количество наших коллег присоединятся, чтобы российская армия и все те, кто защищает каждого из нас, знали, что мы с ними не только душой, не только творчеством, но мы хотим сделать все возможное, чтобы они знали: их подвиг для нас очень важен!» — объяснил Басков.
Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркнул, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 ₽, а за самолет — по 300 000 ₽. Путин обещал разобраться с отсутствием премий за это. «То, что деньги не выплачивают, — это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны», — сказал он.