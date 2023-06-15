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15:03 (мск), источник: ТАСС

Приватизация, зерновая сделка и выплаты за подбитые танки. Темы брифинга Пескова

Необходимость приватизации, перспективы черноморской зерновой сделки, а также вопросы централизации выплат за подбитую вражескую военную технику стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. Вскоре он по видеоконференции примет участие в открытии двух дорог — обходов Аксая и Краснодара. Выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко, губернаторы Ростовской области и Краснодарского края Василий Голубев и Вениамин Кондратьев.

Далее в Георгиевском зале Путин официально встретит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Ожидаются переговоры в широком и узком составах, подписание документов, государственный обед.

Затем президент продолжит подготовку к пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума.

О приватизации

«В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизацию». «Приватизация всегда является конечным результатом — за исключением ряда областей», где требуется «консолидированная работа отрасли».

«Дальше будут работать эксперты, дальше это вопрос рентабельности», чтобы «не разбазаривать государственное добро за бесценок». В итоге должна быть повышена эффективность и созданы новые рабочие места.

О зерновой сделке

«Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив мы не видим». «Все, что было “договорено” в наш адрес, оно не исполнено».

«Не будем забегать вперед, ситуация кристально прозрачна и ясна». «Российская сторона четко выполняла свои обязательства, но до бесконечности так происходить не может». Будут вырабатываться решения, о них своевременно сообщат.

О выплатах за подбитую технику

«Это такие патриотические проявления» (инициативы нескольких музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые Leopard и другую технику), «это не одинокая инициатива», и ранее высказывались предпринимателями предложения делать выплаты за подбитую вражескую технику. В Кремле позитивно ее оценивают.

Тема централизации таких выплат «обсуждалась на недавней встрече президента с военными корреспондентами, и президент себе ее пометил».

Об отмене Австралией выделения участка под посольство

«К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики». Она «пытается быть “отличником”.

«Будем это учитывать». Россия будет «вести себя соответствующим образом» в случае появления вопросов, которые требуют взаимности.

О проверке «Ельцин центра» на предмет деятельности иноагента

— «Мы не в курсе». «Я не знаю, что стало поводом для такой проверки». «Это полномочия Минюста — нормальная работа ведомства».

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