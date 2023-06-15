Приватизация, зерновая сделка и выплаты за подбитые танки. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Кремле. Вскоре он по видеоконференции примет участие в открытии двух дорог — обходов Аксая и Краснодара. Выступят вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко, губернаторы Ростовской области и Краснодарского края Василий Голубев и Вениамин Кондратьев.
Далее в Георгиевском зале Путин официально встретит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. Ожидаются переговоры в широком и узком составах, подписание документов, государственный обед.
Затем президент продолжит подготовку к пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума.
«В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизацию». «Приватизация всегда является конечным результатом — за исключением ряда областей», где требуется «консолидированная работа отрасли».
«Дальше будут работать эксперты, дальше это вопрос рентабельности», чтобы «не разбазаривать государственное добро за бесценок». В итоге должна быть повышена эффективность и созданы новые рабочие места.
«Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив мы не видим». «Все, что было “договорено” в наш адрес, оно не исполнено».
«Не будем забегать вперед, ситуация кристально прозрачна и ясна». «Российская сторона четко выполняла свои обязательства, но до бесконечности так происходить не может». Будут вырабатываться решения, о них своевременно сообщат.
«Это такие патриотические проявления» (инициативы нескольких музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые Leopard и другую технику), «это не одинокая инициатива», и ранее высказывались предпринимателями предложения делать выплаты за подбитую вражескую технику. В Кремле позитивно ее оценивают.
Тема централизации таких выплат «обсуждалась на недавней встрече президента с военными корреспондентами, и президент себе ее пометил».
Об отмене Австралией выделения участка под посольство
«К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики». Она «пытается быть “отличником”.
«Будем это учитывать». Россия будет «вести себя соответствующим образом» в случае появления вопросов, которые требуют взаимности.
О проверке «Ельцин центра» на предмет деятельности иноагента
— «Мы не в курсе». «Я не знаю, что стало поводом для такой проверки». «Это полномочия Минюста — нормальная работа ведомства».