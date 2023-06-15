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ПМЭФ-2023
13:46 (мск), источник: Газета.Ру

В МИД рассказали, в каких случаях Россия может прибегнуть к ядерному оружию

Официальный представитель Министерства обороны России Мария Захарова сообщила, что Россия может прибегнуть к ядерному оружия только при чрезвычайных условия и только в оборонительных целях.

Источник: Пресс-служба МИД РФ

Об этом она сказала на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей», — объявила Захарова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит президента Владимира Путина в угол.

По мнению белорусского лидера, Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если страны Запада будут совершать опасные движения, в частности, если они попытаются вторгнуться на российскую территорию и угрожать существованию этой страны.

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