В МИД рассказали, в каких случаях Россия может прибегнуть к ядерному оружию

Об этом она сказала на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
«Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей», — объявила Захарова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит президента Владимира Путина в угол.
По мнению белорусского лидера, Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если страны Запада будут совершать опасные движения, в частности, если они попытаются вторгнуться на российскую территорию и угрожать существованию этой страны.