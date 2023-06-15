17:30 (мск), источник: © РИА Новости
Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном партнерстве
Путин и президент Алжира подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун подписали Декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран, документ опубликован на сайте Кремля.
«Алжир является для нас ключевым партнером в арабском мире и в Африке. Российско-алжирские отношения носят по-настоящему конструктивный и обоюдовыгодный характер, основываются на уважении и учете интересов друг друга и продолжают поступательно развиваться в духе дружбы и взаимной поддержки», — подчеркнул российский лидер.
По его словам, принятие Декларации ознаменует начало нового, еще более продвинутого этапа двусторонних отношений. В документе указано, что страны будут углублять военное сотрудничество, поощрять переход на нацвалюты в торговле, продолжат координацию в международных энергетических организациях, включая ОПЕК+ и Форум стран-экспортеров газа.
Кроме того, стороны подписали пакет совместных документов:
Министры юстиции стран поставили подписи под меморандумом о сотрудничестве, а министерства культуры — под программой о сотрудничестве в области культуры на ближайшие годы.
Во время переговоров Теббун предложил ускорить вступление Алжира в БРИКС. Путин, в свою очередь, пригласил его на саммит Россия — Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля.